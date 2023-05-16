Почти 200 тысяч убитыми. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных потерях армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину
Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 520 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 200 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 16 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 199980 (+520) человек ликвидировано,
- танков — 3762 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7348 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3150 (+13) ед,
- РСЗО — 562 (+0) ед,
- средства ПВО — 316 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2732 (+12),
- крылатые ракеты — 973 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6048 (+14) ед,
- специальная техника — 410 (+3).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.