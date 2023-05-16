Почти 200 тысяч убитыми. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных потерях армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину 16 мая, 08:31 Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 520 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 200 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 16 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 199980 ( +520) человек ликвидировано,

+520) человек ликвидировано, танков — 3762 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 7348 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 3150 ( +13) ед,

+13) ед, РСЗО — 562 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 316 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2732 ( +12),

+12), крылатые ракеты — 973 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6048 ( +14) ед,

+14) ед, специальная техника — 410 ( +3).

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.