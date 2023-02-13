Потери РФ в Украине приближаются к 140 тысячам: за сутки ликвидировали более 500 оккупантов — Генштаб 13 февраля, 08:07 Более 138 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине с начала полномасштабного вторжения (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 138 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 13 февраля, потери РФ составляют:

личного состава — около 138340 ( +560) человек ликвидировано,

+560) человек ликвидировано, танков — 3283 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 6492 ( +4) ед,

+4) ед, артиллерийских систем — 2290 ( +3) ед,

+3) ед, РСЗО — 465 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 234 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 296 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 286 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2007 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 857 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5150 ( +2) ед,

+2) ед, специальная техника — 217 ( +2).

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12 февраля британская разведка сообщила, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала войны.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV