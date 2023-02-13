Потери РФ в Украине приближаются к 140 тысячам: за сутки ликвидировали более 500 оккупантов — Генштаб

13 февраля, 08:07
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Более 138 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине с начала полномасштабного вторжения (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Более 138 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине с начала полномасштабного вторжения (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 138 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 13 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 138340 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 3283 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 6492 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2290 (+3) ед,
  • РСЗО — 465 (+0) ед,
  • средства ПВО — 234 (+0) ед,
  • самолетов — 296 (+0) ед,
  • вертолетов — 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2007 (+0),
  • крылатые ракеты — 857 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5150 (+2) ед,
  • специальная техника — 217 (+2).

Видео дня

12 февраля британская разведка сообщила, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала войны.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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