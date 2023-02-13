Потери РФ в Украине приближаются к 140 тысячам: за сутки ликвидировали более 500 оккупантов — Генштаб
Более 138 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине с начала полномасштабного вторжения (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 138 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 13 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 138340 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 3283 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 6492 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2290 (+3) ед,
- РСЗО — 465 (+0) ед,
- средства ПВО — 234 (+0) ед,
- самолетов — 296 (+0) ед,
- вертолетов — 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2007 (+0),
- крылатые ракеты — 857 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5150 (+2) ед,
- специальная техника — 217 (+2).
12 февраля британская разведка сообщила, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала войны.