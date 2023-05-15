Потери РФ с начала большой войны против Украины приближаются к 200 тысячам — Генштаб ВСУ

15 мая, 08:34
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РФ несет в Украине колоссальные потери (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

РФ несет в Украине колоссальные потери (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 200 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 15 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 199460 (+580) человек ликвидировано,
  • танков — 3759 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7336 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 3137 (+21) ед,
  • РСЗО — 562 (+0) ед,
  • средства ПВО — 316 (+2) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2720 (+24),
  • крылатые ракеты — 973 (+3),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6034 (+16) ед,
  • специальная техника — 407 (+3).

Видео дня

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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