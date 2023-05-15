Потери РФ с начала большой войны против Украины приближаются к 200 тысячам — Генштаб ВСУ
РФ несет в Украине колоссальные потери (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 200 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 15 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 199460 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 3759 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7336 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 3137 (+21) ед,
- РСЗО — 562 (+0) ед,
- средства ПВО — 316 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2720 (+24),
- крылатые ракеты — 973 (+3),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6034 (+16) ед,
- специальная техника — 407 (+3).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.