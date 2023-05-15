Потери РФ с начала большой войны против Украины приближаются к 200 тысячам — Генштаб ВСУ 15 мая, 08:34 РФ несет в Украине колоссальные потери (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 200 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 15 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 199460 ( +580) человек ликвидировано,

+580) человек ликвидировано, танков — 3759 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 7336 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 3137 ( +21) ед,

+21) ед, РСЗО — 562 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 316 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2720 ( +24),

+24), крылатые ракеты — 973 ( +3),

+3), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6034 ( +16) ед,

+16) ед, специальная техника — 407 ( +3).

Видео дня

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



