Почти 800 оккупантов, два самолета и вертолет: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки

26 января, 08:35
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Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки (Фото:Генштаб)

В течение прошлых суток в Украине ликвидировали около 780 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 123860 своих военных.

Согласно опубликованным в Facebook данным Генштаба по состоянию на четверг, 26 января, потери РФ составляют:

  • личного состава 123 860 (+780) человек ликвидировано,
  • танков — 3175 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин — 6334 (+27) ед,
  • артиллерийских систем — 2169 (+15) ед,
  • РСЗО — 452 (+2) ед,
  • средств ПВО — 220 (+0) ед,
  • самолетов — 292 (+2) ед,
  • вертолетов — 282 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1908 (+6),
  • крылатых ракет — 749 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4986 (+19) ед,
  • специальной техники — 195 (+1).

Видео дня

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина несут большие потери в войне. По его словам, точное количество потерь во время войны назвать невозможно.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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