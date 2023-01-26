Почти 800 оккупантов, два самолета и вертолет: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки (Фото:Генштаб)
В течение прошлых суток в Украине ликвидировали около 780 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 123860 своих военных.
Согласно опубликованным в Facebook данным Генштаба по состоянию на четверг, 26 января, потери РФ составляют:
- личного состава 123 860 (+780) человек ликвидировано,
- танков — 3175 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 6334 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 2169 (+15) ед,
- РСЗО — 452 (+2) ед,
- средств ПВО — 220 (+0) ед,
- самолетов — 292 (+2) ед,
- вертолетов — 282 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1908 (+6),
- крылатых ракет — 749 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4986 (+19) ед,
- специальной техники — 195 (+1).
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина несут большие потери в войне. По его словам, точное количество потерь во время войны назвать невозможно.