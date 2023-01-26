Почти 800 оккупантов, два самолета и вертолет: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки 26 января, 08:35 Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки (Фото:Генштаб)

В течение прошлых суток в Украине ликвидировали около 780 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 123860 своих военных.

Согласно опубликованным в Facebook данным Генштаба по состоянию на четверг, 26 января, потери РФ составляют:

личного состава 123 860 ( +780) человек ликвидировано,

+780) человек ликвидировано, танков — 3175 ( +14) ед,

+14) ед, боевых бронированных машин — 6334 ( +27) ед,

+27) ед, артиллерийских систем — 2169 ( +15) ед,

+15) ед, РСЗО — 452 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 220 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 292 ( +2) ед,

+2) ед, вертолетов — 282 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1908 ( +6),

+6), крылатых ракет — 749 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 4986 ( +19) ед,

+19) ед, специальной техники — 195 ( +1).

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Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Россия и Украина несут большие потери в войне. По его словам, точное количество потерь во время войны назвать невозможно.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ