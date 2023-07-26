Минус вертолет и почти 500 оккупантов. Войска РФ понесли огромные суточные потери живой силы и техники в войне против Украины
Оккупационная армия РФ лишилась еще одного ударного вертолета (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов и ударный вертолет Ка-52. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 243 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 26 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 243 680 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 4177 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 8136 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 4727 (+22) ед,
- РСЗО — 698 (+0) ед,
- средств ПВО — 457 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3993 (+16),
- крылатых ракет — 1307 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7211 (+17) ед,
- специальной техники — 708 (+5).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.