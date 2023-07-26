Минус вертолет и почти 500 оккупантов. Войска РФ понесли огромные суточные потери живой силы и техники в войне против Украины

26 июля, 08:34
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Оккупационная армия РФ лишилась еще одного ударного вертолета (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Оккупационная армия РФ лишилась еще одного ударного вертолета (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов и ударный вертолет Ка-52. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 243 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 26 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 243 680 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 4177 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 8136 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 4727 (+22) ед,
  • РСЗО — 698 (+0) ед,
  • средств ПВО — 457 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3993 (+16),
  • крылатых ракет — 1307 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7211 (+17) ед,
  • специальной техники — 708 (+5).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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