Минус вертолет и почти 500 оккупантов. Войска РФ понесли огромные суточные потери живой силы и техники в войне против Украины 26 июля, 08:34 Оккупационная армия РФ лишилась еще одного ударного вертолета (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов и ударный вертолет Ка-52. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 243 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 26 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 243 680 ( +460) человек ликвидировано,

+460) человек ликвидировано, танков — 4177 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 8136 ( +5) ед,

+5) ед, артиллерийских систем — 4727 ( +22) ед,

+22) ед, РСЗО — 698 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 457 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 311 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3993 ( +16),

+16), крылатых ракет — 1307 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7211 ( +17) ед,

+17) ед, специальной техники — 708 ( +5).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

