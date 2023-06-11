Огромные потери врага. За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу российских оккупантов и 17 танков — Генштаб
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 215 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 11 июня, потери РФ составляют:
личный состав — около 215640 (+980) человек ликвидировано
танки — 3926 (+17)
боевые бронированные машины — 7631 (+24)Видео дня
артиллерийские системы — 3736 (+19)
РСЗО — 601 (+1)
средства ПВО — 362 (+0)
самолеты — 314 (+0)
вертолеты — 299 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3300 (+37)
крылатые ракеты — 1183 (+7)
корабли /катера — 18 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 646 (+33)
специальная техника — 509 (+2)
Ранее из Генштаба ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, которые понесли в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.