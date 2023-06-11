Огромные потери врага. За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу российских оккупантов и 17 танков — Генштаб

11 июня, 08:38
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 215 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 11 июня, потери РФ составляют:

  • личный состав — около 215640  (+980) человек ликвидировано

  • танки — 3926  (+17)

  • боевые бронированные машины — 7631  (+24)

    Видео дня

  • артиллерийские системы — 3736  (+19)

  • РСЗО — 601  (+1)

  • средства ПВО — 362  (+0)

  • самолеты — 314  (+0)

  • вертолеты — 299  (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3300  (+37)

  • крылатые ракеты — 1183  (+7)

  • корабли /катера — 18  (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 646  (+33)

  • специальная техника — 509  (+2)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

Ранее из Генштаба ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, которые понесли в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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