Огромные потери врага. За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу российских оккупантов и 17 танков — Генштаб 11 июня, 08:38 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 980 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 215 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 11 июня, потери РФ составляют:

личный состав — около 215640 (+980) человек ликвидировано

танки — 3926 (+17)

боевые бронированные машины — 7631 (+24) Видео дня

артиллерийские системы — 3736 (+19)

РСЗО — 601 (+1)

средства ПВО — 362 (+0)

самолеты — 314 (+0)

вертолеты — 299 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3300 (+37)

крылатые ракеты — 1183 (+7)

корабли /катера — 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 646 (+33)

специальная техника — 509 (+2)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

Ранее из Генштаба ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, которые понесли в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.