Более тысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал об огромных суточных потерях армии РФ в Украине 9 июня, 08:32 Оккупационная армия РФ несет в Украине колоссальные потери живой силы и военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 213 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 9 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 213770 ( +1010) человек ликвидировано,

+1010) человек ликвидировано, танков — 3901 ( +10) ед,

+10) ед, боевых бронированных машин — 7600 ( +24) ед,

+24) ед, артиллерийских систем — 3702 ( +34) ед,

+34) ед, РСЗО — 599 ( +4) ед,

+4) ед, средства ПВО — 359 ( +4) ед,

+4) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 299 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3247 ( +13),

+13), крылатые ракеты — 1171 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6410 ( +26) ед,

+26) ед, специальная техника — 502 ( +2).

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Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



