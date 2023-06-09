Более тысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал об огромных суточных потерях армии РФ в Украине
Оккупационная армия РФ несет в Украине колоссальные потери живой силы и военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 213 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 9 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 213770 (+1010) человек ликвидировано,
- танков — 3901 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 7600 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 3702 (+34) ед,
- РСЗО — 599 (+4) ед,
- средства ПВО — 359 (+4) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3247 (+13),
- крылатые ракеты — 1171 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26) ед,
- специальная техника — 502 (+2).
Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.