Более тысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал об огромных суточных потерях армии РФ в Украине

9 июня, 08:32
Поделиться:
Оккупационная армия РФ несет в Украине колоссальные потери живой силы и военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оккупационная армия РФ несет в Украине колоссальные потери живой силы и военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 213 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 9 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 213770 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков — 3901 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 7600 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 3702 (+34) ед,
  • РСЗО — 599 (+4) ед,
  • средства ПВО — 359 (+4) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3247 (+13),
  • крылатые ракеты — 1171 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6410 (+26) ед,
  • специальная техника — 502 (+2).

Видео дня

Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Читайте также:
«10 лет Афгана повторили за год». Российский пилот, сбежавший в Литву, рассказал о потерях авиации оккупантов в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X