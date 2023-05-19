Минус почти 700 оккупантов. Генштаб ВСУ перечислил огромные суточные потери живой силы и техники армии РФ в Украине

19 мая, 09:15
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РФ потеряла на поле боя в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

РФ потеряла на поле боя в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 202 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 19 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 201760 (+660) человек ликвидировано,
  • танков — 3777 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7374 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 3210 (+12) ед,
  • РСЗО — 564 (+1) ед,
  • средства ПВО — 319 (+1) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2769 (+10),
  • крылатые ракеты — 1011 (+21),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6083 (+10) ед,
  • специальная техника — 419 (+1).

Видео дня

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

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Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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