Минус почти 700 оккупантов. Генштаб ВСУ перечислил огромные суточные потери живой силы и техники армии РФ в Украине
РФ потеряла на поле боя в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 202 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 19 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 201760 (+660) человек ликвидировано,
- танков — 3777 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7374 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 3210 (+12) ед,
- РСЗО — 564 (+1) ед,
- средства ПВО — 319 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2769 (+10),
- крылатые ракеты — 1011 (+21),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6083 (+10) ед,
- специальная техника — 419 (+1).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.