Минус почти 700 оккупантов. Генштаб ВСУ перечислил огромные суточные потери живой силы и техники армии РФ в Украине 19 мая, 09:15 РФ потеряла на поле боя в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 202 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 19 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 201760 ( +660) человек ликвидировано,

+660) человек ликвидировано, танков — 3777 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 7374 ( +4) ед,

+4) ед, артиллерийских систем — 3210 ( +12) ед,

+12) ед, РСЗО — 564 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 319 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2769 ( +10),

+10), крылатые ракеты — 1011 ( +21),

+21), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6083 ( +10) ед,

+10) ед, специальная техника — 419 ( +1).

Видео дня

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



