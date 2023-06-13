Минус 300 вертолетов с начала большой войны. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных потерях армии РФ в Украине

13 июня, 08:29
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Один из российских вертолетов, сбитых с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)

Один из российских вертолетов, сбитых с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 216 тысяч военных, с начала большой войны уничтожены 300 вражеских вертолетов.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 13 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 216650 (+470) человек ликвидировано,
  • танков — 3935 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7642 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 3766 (+20) ед,
  • РСЗО — 601 (+0) ед,
  • средства ПВО — 363 (+1) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 300 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3309 (+2),
  • крылатые ракеты — 1183 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6473 (+2) ед,
  • специальная техника — 511 (+1).

Видео дня

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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