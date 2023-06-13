Минус 300 вертолетов с начала большой войны. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных потерях армии РФ в Украине
Один из российских вертолетов, сбитых с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 216 тысяч военных, с начала большой войны уничтожены 300 вражеских вертолетов.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 13 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 216650 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 3935 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7642 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 3766 (+20) ед,
- РСЗО — 601 (+0) ед,
- средства ПВО — 363 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 300 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3309 (+2),
- крылатые ракеты — 1183 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6473 (+2) ед,
- специальная техника — 511 (+1).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.