Минус 300 вертолетов с начала большой войны. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных потерях армии РФ в Украине 13 июня, 08:29 Один из российских вертолетов, сбитых с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (Фото:Сухопутные войска ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 216 тысяч военных, с начала большой войны уничтожены 300 вражеских вертолетов.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 13 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 216650 ( +470) человек ликвидировано,

+470) человек ликвидировано, танков — 3935 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 7642 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 3766 ( +20) ед,

+20) ед, РСЗО — 601 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 363 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 300 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3309 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 1183 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6473 ( +2) ед,

+2) ед, специальная техника — 511 ( +1).

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



