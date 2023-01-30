Потери РФ. Только за сутки в морг Горловки доставили трупы 20 оккупантов — Генштаб 30 января, 08:00 Россия продолжает нести значительные потери в Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупационные войска продолжают нести значительные потери в Украине.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 30 января.

«В один из местных моргов Горловки Донецкой области только 28 января привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска», — говорится в сообщении.

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По данным Генштаба по состоянию на 29 января, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 126160 своих военных.