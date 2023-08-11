Бронемашины, танки и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине за сутки

11 августа, 08:39
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РФ потеряла колоссальное количество военной техники с начала большой войны против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

РФ потеряла колоссальное количество военной техники с начала большой войны против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 252 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 11 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 252 780 (+580) человек ликвидировано,
  • танков — 4290 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 8318 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 5043 (+15) ед,
  • РСЗО — 713 (+2) ед,
  • средств ПВО — 471 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4197 (+18),
  • крылатых ракет — 1377 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7511 (+16) ед,
  • специальной техники — 756 (+10).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

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В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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