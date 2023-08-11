Бронемашины, танки и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине за сутки 11 августа, 08:39 РФ потеряла колоссальное количество военной техники с начала большой войны против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 252 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 11 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 252 780 ( +580) человек ликвидировано,

+580) человек ликвидировано, танков — 4290 ( +12) ед,

+12) ед, боевых бронированных машин — 8318 ( +15) ед,

+15) ед, артиллерийских систем — 5043 ( +15) ед,

+15) ед, РСЗО — 713 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 471 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 313 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4197 ( +18),

+18), крылатых ракет — 1377 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7511 ( +16) ед,

+16) ед, специальной техники — 756 ( +10).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

