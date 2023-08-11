Бронемашины, танки и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине за сутки
РФ потеряла колоссальное количество военной техники с начала большой войны против Украины (Фото:Генштаб ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 252 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 11 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 252 780 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 4290 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8318 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 5043 (+15) ед,
- РСЗО — 713 (+2) ед,
- средств ПВО — 471 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4197 (+18),
- крылатых ракет — 1377 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7511 (+16) ед,
- специальной техники — 756 (+10).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.