Колоссальная цена агрессии. С начала большой войны потери оккупационной армии РФ превысили 210 тысяч убитыми — Генштаб ВСУ 5 июня, 08:25 С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла почти 28 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 210 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 5 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 201350 ( +410) человек ликвидировано,

+410) человек ликвидировано, танков — 3848 ( +11) ед,

+11) ед, боевых бронированных машин — 7523 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 3567 ( +12) ед,

+12) ед, РСЗО — 584 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 349 ( +5) ед,

+5) ед, самолетов — 313 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 298 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3189 ( +14),

+14), крылатые ракеты — 1136 ( +4),

+4), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6312 ( +7) ед,

+7) ед, специальная техника — 484 ( +5).

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Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

