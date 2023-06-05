Колоссальная цена агрессии. С начала большой войны потери оккупационной армии РФ превысили 210 тысяч убитыми — Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла почти 28 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 210 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 5 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 201350 (+410) человек ликвидировано,
- танков — 3848 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 7523 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 3567 (+12) ед,
- РСЗО — 584 (+1) ед,
- средства ПВО — 349 (+5) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3189 (+14),
- крылатые ракеты — 1136 (+4),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6312 (+7) ед,
- специальная техника — 484 (+5).
Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.