Колоссальная цена агрессии. С начала большой войны потери оккупационной армии РФ превысили 210 тысяч убитыми — Генштаб ВСУ

5 июня, 08:25
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С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла почти 28 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла почти 28 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 210 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 5 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 201350 (+410) человек ликвидировано,
  • танков — 3848 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 7523 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 3567 (+12) ед,
  • РСЗО — 584 (+1) ед,
  • средства ПВО — 349 (+5) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3189 (+14),
  • крылатые ракеты — 1136 (+4),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6312 (+7) ед,
  • специальная техника — 484 (+5).

Видео дня

Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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