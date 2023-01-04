До 260 убитых и раненых. Войска РФ понесли значительные потери в Запорожской области

4 января, 07:18
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У оккупантов серьезные потери в Запорожской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

У оккупантов серьезные потери в Запорожской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупационные войска понесли серьезные потери в Запорожской области в понедельник, 2 января.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 4 января.

Был подтвержден удар по вражеским позициям в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области.

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В результате удара были уничтожены два склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены два пункта дислокации оккупантов.

Кроме того, ликвидированы и ранены до 260 российских военнослужащих.

3 января появилась информация об уничтожении вражеской базы в Токмаке Запорожской области.

https://www.youtube.com/watch?v=CapJY9hQucw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Генштаб Война России против Украины

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