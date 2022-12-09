Оккупанты понесли колоссальные потери в Запорожской области: госпиталь переполнен ранеными — Генштаб
У оккупантов снова огромные потери в Запорожской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)
Российские оккупационные войска понесли огромные потери в Запорожской области.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 9 декабря.
Отмечается, что были нанесены удары по районам сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области.
Потери войск РФ составили около 240 человек ранеными, сообщает Генштаб.
Уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.
«Развернутый на базе Токмакского противотуберкулезного диспансера госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.
8 декабря сообщалось, что на авиабазе в захваченном Бердянске прогремела серия взрывов.
Также сообщалось о взрывах на аэродроме в Мелитополе.