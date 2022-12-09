Оккупанты понесли колоссальные потери в Запорожской области: госпиталь переполнен ранеными — Генштаб 9 декабря, 07:15 У оккупантов снова огромные потери в Запорожской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

Российские оккупационные войска понесли огромные потери в Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 9 декабря.

Отмечается, что были нанесены удары по районам сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области.

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Потери войск РФ составили около 240 человек ранеными, сообщает Генштаб.

Уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.

«Развернутый на базе Токмакского противотуберкулезного диспансера госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.

8 декабря сообщалось, что на авиабазе в захваченном Бердянске прогремела серия взрывов.

Также сообщалось о взрывах на аэродроме в Мелитополе.