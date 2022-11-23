Много живой силы и техники. Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Запорожской области
Уничтоженная база оккупантов в Мелитопольском районе (Фото:РИА Мелитополь)
В Запорожской области российские оккупанты 21 ноября понесли значительные потери в живой силе и технике.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 23 ноября.
В районе города Пологи был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300, а также пять единиц военной техники разного типа. Также 40 российских военных получили ранения.
Неподалеку поселка Веселое был уничтожен блокпост оккупантов, в результате чего 15 военных РФ получили ранения разной степени тяжести.
В Мелитополе потери оккупантов составили до 30 человек ранеными.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 000 своих военных.