Много живой силы и техники. Генштаб сообщил о значительных потерях оккупантов в Запорожской области 23 ноября, 07:05 Уничтоженная база оккупантов в Мелитопольском районе (Фото:РИА Мелитополь)

В Запорожской области российские оккупанты 21 ноября понесли значительные потери в живой силе и технике.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 23 ноября.

В районе города Пологи был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300, а также пять единиц военной техники разного типа. Также 40 российских военных получили ранения.

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Неподалеку поселка Веселое был уничтожен блокпост оккупантов, в результате чего 15 военных РФ получили ранения разной степени тяжести.

В Мелитополе потери оккупантов составили до 30 человек ранеными.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 85 000 своих военных.

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