Оккупанты понесли серьезные потери в Луганской и Запорожской областях: подробности от Генштаба

14 декабря, 07:00
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Оккупанты понесли серьезные потери в Луганской и Запорожской областях (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты понесли серьезные потери в Луганской и Запорожской областях (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупационные войска в течение предыдущих дней понесли значительные потери в Запорожской и Луганской областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 14 декабря.

В ночь с 12 на 13 декабря, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области было уничтожено более 15 российских военнослужащих.

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В Запорожской области потери оккупантов составляют до 100 раненых, также уничтожен склад боеприпасов.

Кроме того, в связи со значительным количеством раненых захватчиков так называемым «указом» оккупационных властей под нужды военных передали больницу № 15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больницу № 3 в городе Луганск.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что за последние полторы недели сотни «вагнеровцев» погибли в штабах или казармах, даже не добравшись к линии фронта.

https://www.youtube.com/watch?v=FcBBtSrKZTI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Запорожская область Генштаб Армия России Война России против Украины

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