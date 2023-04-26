Около 640 оккупантов и много техники. Генштаб сообщил, какие потери понесла РФ за сутки
За сутки в Украине ликвидировали около 640 оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 640 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 188 тысяч.
Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 26 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 188410 (+640) человек ликвидировано,
- танков — 3692 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7162 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 2877 (+14) ед,
- РСЗО — 539 (+0) ед,
- средства ПВО — 292 (+1) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2440 (+3),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5792 (+8) ед,
- специальная техника — 352 (+7).
Ранее британская разведка сообщала, что в апреле текущего года уровень потерь российской оккупационной армии в Украине снизился примерно на 30%. Скорее всего, это связано с переходом армии РФ к обороне.