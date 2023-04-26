Около 640 оккупантов и много техники. Генштаб сообщил, какие потери понесла РФ за сутки 26 апреля, 08:03 За сутки в Украине ликвидировали около 640 оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 640 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 188 тысяч.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 26 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — около 188410 ( +640) человек ликвидировано,

+640) человек ликвидировано, танков — 3692 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 7162 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 2877 ( +14) ед,

+14) ед, РСЗО — 539 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 292 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2440 ( +3),

+3), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5792 ( +8) ед,

+8) ед, специальная техника — 352 ( +7).

Ранее британская разведка сообщала, что в апреле текущего года уровень потерь российской оккупационной армии в Украине снизился примерно на 30%. Скорее всего, это связано с переходом армии РФ к обороне.

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