Около 640 оккупантов и много техники. Генштаб сообщил, какие потери понесла РФ за сутки

26 апреля, 08:03
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За сутки в Украине ликвидировали около 640 оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За сутки в Украине ликвидировали около 640 оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 640 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 188 тысяч.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 26 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 188410 (+640) человек ликвидировано,
  • танков — 3692 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7162 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 2877 (+14) ед,
  • РСЗО — 539 (+0) ед,
  • средства ПВО — 292 (+1) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2440 (+3),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5792 (+8) ед,
  • специальная техника — 352 (+7).

Ранее британская разведка сообщала, что в апреле текущего года уровень потерь российской оккупационной армии в Украине снизился примерно на 30%. Скорее всего, это связано с переходом армии РФ к обороне.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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