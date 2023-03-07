Генштаб сообщил об огромных потерях РФ: за сутки уничтожили больше 1000 оккупантов и 23 артиллерийские системы
Украинские защитники уничтожили больше 1000 оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 1060 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 155 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 7 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 154830 (+1060) человек ликвидировано,
- танков — 3432 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 6714 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 2456 (+23) ед,
- РСЗО — 488 (+0) ед,
- средства ПВО — 253 (+3) ед,
- самолетов — 303 (+1) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2095 (+9),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5323 (+16) ед,
- специальная техника — 236 (+2).
Ранее издание The Economist сообщило, что в России обостряется демографический кризис — за последние три года страна потеряла примерно на два миллиона человек больше обычного в результате войны против Украины, болезней и эмиграции.