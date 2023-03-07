Генштаб сообщил об огромных потерях РФ: за сутки уничтожили больше 1000 оккупантов и 23 артиллерийские системы 7 марта, 08:03 Украинские защитники уничтожили больше 1000 оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 1060 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 155 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 7 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 154830 ( +1060) человек ликвидировано,

+1060) человек ликвидировано, танков — 3432 ( +9) ед,

+9) ед, боевых бронированных машин — 6714 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 2456 ( +23) ед,

+23) ед, РСЗО — 488 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 253 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 303 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 289 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2095 ( +9),

+9), крылатые ракеты — 873 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5323 ( +16) ед,

+16) ед, специальная техника — 236 ( +2).

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Ранее издание The Economist сообщило, что в России обостряется демографический кризис — за последние три года страна потеряла примерно на два миллиона человек больше обычного в результате войны против Украины, болезней и эмиграции.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV