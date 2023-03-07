Генштаб сообщил об огромных потерях РФ: за сутки уничтожили больше 1000 оккупантов и 23 артиллерийские системы

7 марта, 08:03
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Украинские защитники уничтожили больше 1000 оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские защитники уничтожили больше 1000 оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 1060 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла почти 155 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 7 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 154830 (+1060) человек ликвидировано,
  • танков — 3432 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 6714 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 2456 (+23) ед,
  • РСЗО — 488 (+0) ед,
  • средства ПВО — 253 (+3) ед,
  • самолетов — 303 (+1) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2095 (+9),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5323 (+16) ед,
  • специальная техника — 236 (+2).

Видео дня

Ранее издание The Economist сообщило, что в России обостряется демографический кризис — за последние три года страна потеряла примерно на два миллиона человек больше обычного в результате войны против Украины, болезней и эмиграции.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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