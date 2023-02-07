За сутки в Украине ликвидировали более 1000 российских военных, уничтожили 14 танков — Генштаб

7 февраля, 08:06
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Более 1000 российских военных ликвидировали за сутки в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Более 1000 российских военных ликвидировали за сутки в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали 1030 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 133 тысяч своих военнослужащих.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 7 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 133190 (+1030) человек ликвидировано,
  • танков — 3245 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин — 6443 (+28) ед,
  • артиллерийских систем — 2232 (+1) ед,
  • РСЗО — 461 (+0) ед,
  • средства ПВО — 227 (+0) ед,
  • самолетов — 294 (+0) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1958 (+0),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5107 (+3) ед,
  • специальная техника — 208 (+5).

Видео дня

По данным NYT, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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