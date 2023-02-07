За сутки в Украине ликвидировали более 1000 российских военных, уничтожили 14 танков — Генштаб 7 февраля, 08:06 Более 1000 российских военных ликвидировали за сутки в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали 1030 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 133 тысяч своих военнослужащих.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 7 февраля, потери РФ составляют:

личного состава — около 133190 ( +1030) человек ликвидировано,

+1030) человек ликвидировано, танков — 3245 ( +14) ед,

+14) ед, боевых бронированных машин — 6443 ( +28) ед,

+28) ед, артиллерийских систем — 2232 ( +1) ед,

+1) ед, РСЗО — 461 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 227 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 284 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1958 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 796 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5107 ( +3) ед,

+3) ед, специальная техника — 208 ( +5).

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По данным NYT, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV