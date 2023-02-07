За сутки в Украине ликвидировали более 1000 российских военных, уничтожили 14 танков — Генштаб
Более 1000 российских военных ликвидировали за сутки в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали 1030 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 133 тысяч своих военнослужащих.
Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 7 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 133190 (+1030) человек ликвидировано,
- танков — 3245 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 6443 (+28) ед,
- артиллерийских систем — 2232 (+1) ед,
- РСЗО — 461 (+0) ед,
- средства ПВО — 227 (+0) ед,
- самолетов — 294 (+0) ед,
- вертолетов — 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1958 (+0),
- крылатые ракеты — 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5107 (+3) ед,
- специальная техника — 208 (+5).
По данным NYT, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.