Около 500 погибших и раненых. Оккупанты понесли огромные потери в канун нового года в Херсонской области 3 января, 07:15 У оккупантов огромные потери в Херсонской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В субботу, 31 декабря, украинские силы нанесли удар по живой силе и военной техники оккупационных войск РФ в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 3 января.

Потери оккупантов составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.

1 января Силы обороны Украины нанесли удар по личному составу российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области.

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Количество потерь уточняется.

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в оккупированной Макеевке.

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, удар был нанесен из американской РСЗО HIMARS по ПТУ№ 19, где расселили российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину. Здание расположено в районе Макеевки, который называют Путь Ильича (Кировский район города).

Часть этих сведений косвенно подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Там уточнили, что число погибших может достигать 400 человек. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко оценил число жертв удара в 340−450 убитых оккупантов.

В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение до десяти единиц вражеской техники в Макеевке и добавили, что потери среди личного состава оккупантов уточняются.