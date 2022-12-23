В ВСУ прокомментировали «успехи» оккупантов на Бахмутском направлении: за сутки потеряли более 100 человек убитыми
На Бахмутском направлении оккупанты несут огромные потери (Фото:Армия Inform)
На Бахмутском направлении оккупационные войска РФ несут большие потери и не имеют тактических успехов.
Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, за сутки на этом направлении произошло более 15 боестолкновений, в которых оккупанты потеряли более 100 человек убитыми и около 200 ранеными.
Также за сутки зафиксировали 266 обстрелов из всех видов артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков.
Череватый подчеркнул, что действия оккупантов в районе Бахмута нельзя назвать успешными.
«Когда ты шесть месяцев не можешь взять районный центр, о каком успехе может идти речь?» — сказал он.
Накануне Череватый сообщал, что российским оккупантам иногда удается прорваться на окраину Бахмута, однако украинские военные их каждый раз выбивают.