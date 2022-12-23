В ВСУ прокомментировали «успехи» оккупантов на Бахмутском направлении: за сутки потеряли более 100 человек убитыми 23 декабря, 14:26 На Бахмутском направлении оккупанты несут огромные потери (Фото:Армия Inform)

На Бахмутском направлении оккупационные войска РФ несут большие потери и не имеют тактических успехов.

Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, за сутки на этом направлении произошло более 15 боестолкновений, в которых оккупанты потеряли более 100 человек убитыми и около 200 ранеными.

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Также за сутки зафиксировали 266 обстрелов из всех видов артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков.

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Череватый подчеркнул, что действия оккупантов в районе Бахмута нельзя назвать успешными.

«Когда ты шесть месяцев не можешь взять районный центр, о каком успехе может идти речь?» — сказал он.

Накануне Череватый сообщал, что российским оккупантам иногда удается прорваться на окраину Бахмута, однако украинские военные их каждый раз выбивают.