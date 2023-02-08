Генштаб о ситуации на фронте: оккупанты наступают на пяти направлениях, неся значительные потери 8 февраля, 07:12 Украинские защитники дают отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 8 февраля, для этого оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах населенных пунктов Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опросное, Марьинка и Угледар. Несут значительные потери, особенно в живой силе.

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За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка, Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Спорное, Выемка, Бахмут, Красное, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях — без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Заруцкое, Поповка, Садки Сумской области; Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Глубокое, Липке, Старица, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Камья Харьковской области. Оккупанты задействовали БпЛА с боевой нагрузкой в районе Волфино Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под обстрелы попали попали районы более 40 населенных пунктов, среди которых Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка, Кузьмино Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невка, Белогоровка в Луганской области. Вражеская авиация нанесла удары в районах Котляровки, Крахмального и Белогоровки.

На Бахмутском направлении были обстреляны, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. Всего — более 30 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях обстрелы из танков артиллерии и минометов зафиксировали в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары недалеко от Авдеевки, Невельского и Марьинки. В районе Водяного российские захватчики сбрасывали с БпЛА на позиции украинских войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51.

На Запорожском направлении были обстреляны районы более 30 населенных пунктов, в частности, Новополь, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Малые Щербаки и Степное Запорожской области. Авиаудары зафиксировали вблизи Ольговского и Гуляйполя.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов, в частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львове, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Берегово, Велетенское и Херсон.