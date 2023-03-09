В Украине уничтожили еще почти 600 оккупантов: Генштаб обновил данные о российских потерях
В Украине ликвидировали более 156 тысяч российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 156 тысяч военных. За минувшие сутки уничтожили около 590 оккупантов.
Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 9 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 156120 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 3441 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 6736 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 2465 (+2) ед,
- РСЗО — 488 (+0) ед,
- средства ПВО — 254 (+1) ед,
- самолетов — 303 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+0),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5331 (+1) ед,
- специальная техника — 237 (+1).
По данным американской разведки, после крупных неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать значительно больше украинских территорий в 2023 году.