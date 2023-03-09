В Украине уничтожили еще почти 600 оккупантов: Генштаб обновил данные о российских потерях 9 марта, 08:45 В Украине ликвидировали более 156 тысяч российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 156 тысяч военных. За минувшие сутки уничтожили около 590 оккупантов.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 9 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 156120 ( +590) человек ликвидировано,

+590) человек ликвидировано, танков — 3441 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 6736 ( +13) ед,

+13) ед, артиллерийских систем — 2465 ( +2) ед,

+2) ед, РСЗО — 488 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 254 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 303 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 289 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2098 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 873 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5331 ( +1) ед,

+1) ед, специальная техника — 237 ( +1).

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По данным американской разведки, после крупных неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать значительно больше украинских территорий в 2023 году.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV