В Украине уничтожили еще почти 600 оккупантов: Генштаб обновил данные о российских потерях

9 марта, 08:45
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В Украине ликвидировали более 156 тысяч российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине ликвидировали более 156 тысяч российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 156 тысяч военных. За минувшие сутки уничтожили около 590 оккупантов.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 9 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 156120 (+590) человек ликвидировано,
  • танков — 3441 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 6736 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 2465 (+2) ед,
  • РСЗО — 488 (+0) ед,
  • средства ПВО — 254 (+1) ед,
  • самолетов — 303 (+0) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+0),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5331 (+1) ед,
  • специальная техника — 237 (+1).

Видео дня

По данным американской разведки, после крупных неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать значительно больше украинских территорий в 2023 году.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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