Потери РФ в войне против Украины: за сутки уничтожили около 870 оккупантов и 11 танков — Генштаб
Около 870 российских оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 870 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 132160 своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 6 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 132160 (+870) человек ликвидировано,
- танков — 3231 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 6415 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2231 (+5) ед,
- РСЗО — 461 (+1) ед,
- средства ПВО — 227 (+0) ед,
- самолетов — 294 (+0) ед,
- вертолетов — 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1958 (+0),
- крылатые ракеты — 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5104 (+13) ед,
- специальная техника — 203 (+0).
По данным NYT, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.