Потери РФ в войне против Украины: за сутки уничтожили около 870 оккупантов и 11 танков — Генштаб 6 февраля, 08:06 Около 870 российских оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 870 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 132160 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 6 февраля, потери РФ составляют:

личного состава — около 132160 ( +870) человек ликвидировано,

+870) человек ликвидировано, танков — 3231 ( +11) ед,

+11) ед, боевых бронированных машин — 6415 ( +10) ед,

+10) ед, артиллерийских систем — 2231 ( +5) ед,

+5) ед, РСЗО — 461 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 227 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 284 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1958 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 796 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5104 ( +13) ед,

+13) ед, специальная техника — 203 ( +0).

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По данным NYT, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV