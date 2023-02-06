Потери РФ в войне против Украины: за сутки уничтожили около 870 оккупантов и 11 танков — Генштаб

6 февраля, 08:06
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Около 870 российских оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Около 870 российских оккупантов ликвидировали за сутки (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 870 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 132160 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 6 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 132160 (+870) человек ликвидировано,
  • танков — 3231 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 6415 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2231 (+5) ед,
  • РСЗО — 461 (+1) ед,
  • средства ПВО — 227 (+0) ед,
  • самолетов — 294 (+0) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1958 (+0),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5104 (+13) ед,
  • специальная техника — 203 (+0).

Видео дня

По данным NYT, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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