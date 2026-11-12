«Некоторые вещи уже понятны». Зеленский прокомментировал новое ограничение работы Starshield над Украиной

12 ноября, 15:45
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Владимир Зеленский высказался по поводу нового ограничения связи (Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram)

Владимир Зеленский высказался по поводу нового ограничения связи (Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новое ограничение скорости спутниковой связи Starshield. По его мнению, соответствующие решения может принимать «кто-то в Америке».

Об этом Зеленский сказал во время саммита Европейского политического сообщества в Дублине, сообщило Суспільне в четверг, 12 ноября.

«Некоторые вещи уже понятны. Если кто-то в Америке принимает решение, относясь к украинской территории так, будто она не является украинской, то это показывает нам, к чему все идет», — заявил Зеленский.

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Он напомнил, что украинские военные используют спутниковую связь Starshield для обеспечения работы противовоздушной обороны.

«Вблизи линии фронта мы не можем использовать нашу авиацию. Здесь могут действовать только перехватчики беспилотников. А без необходимой скорости сбивать шахеды становится гораздо сложнее», — пояснил Владимир Зеленский.

По его словам, украинская сторона пытается получить более подробные разъяснения от США, однако на данный момент известно «очень мало».

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Новые ограничения спутниковой связи будут способствовать действиям государства-агрессора РФ, так как российские атаки на Украину в условиях ограничения связи станут более успешными, подчеркнул Зеленский.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX, в частности, снова действуют ограничения скорости на уровне 161 километр в час.

С подобными ограничениями Украина сталкивалась и раньше. 14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости, при котором связь военного пакета Starshield обрывалась на скорости более 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

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23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Зеленский тогда сообщали, что ограничения оставались в силе.

Лишь 24 октября Владимир Зеленский сообщил, что Starlink и Starshield снова работают с той же скоростью, что и до введения ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал медийный резонанс.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Владимир Зеленский Starlink Starshield спутниковая связь

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