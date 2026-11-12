«Некоторые вещи уже понятны». Зеленский прокомментировал новое ограничение работы Starshield над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новое ограничение скорости спутниковой связи Starshield. По его мнению, соответствующие решения может принимать «кто-то в Америке».

Об этом Зеленский сказал во время саммита Европейского политического сообщества в Дублине, сообщило Суспільне в четверг, 12 ноября.

«Некоторые вещи уже понятны. Если кто-то в Америке принимает решение, относясь к украинской территории так, будто она не является украинской, то это показывает нам, к чему все идет», — заявил Зеленский.

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Он напомнил, что украинские военные используют спутниковую связь Starshield для обеспечения работы противовоздушной обороны.

«Вблизи линии фронта мы не можем использовать нашу авиацию. Здесь могут действовать только перехватчики беспилотников. А без необходимой скорости сбивать шахеды становится гораздо сложнее», — пояснил Владимир Зеленский.

По его словам, украинская сторона пытается получить более подробные разъяснения от США, однако на данный момент известно «очень мало».

Новые ограничения спутниковой связи будут способствовать действиям государства-агрессора РФ, так как российские атаки на Украину в условиях ограничения связи станут более успешными, подчеркнул Зеленский.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX, в частности, снова действуют ограничения скорости на уровне 161 километр в час.

С подобными ограничениями Украина сталкивалась и раньше. 14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости, при котором связь военного пакета Starshield обрывалась на скорости более 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Зеленский тогда сообщали, что ограничения оставались в силе.

Лишь 24 октября Владимир Зеленский сообщил, что Starlink и Starshield снова работают с той же скоростью, что и до введения ограничений. По его словам, восстановлению полноценной работы способствовал медийный резонанс.