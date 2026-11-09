Комбриг Птахів Мадяра рассказал, как на их работу повлияло ограничение скорости, на которой работает Starlink

Украинский военнослужащий рядом с терминалом Starlink на линии фронта в Донецкой области, 16 октября 2026 года (Фото: REUTERS)

Командир бригады Птахи Мадяра Андрей Клименко (Клима) в интервью Radio NV рассказал, как на их работу повлияло ограничение скорости, на которой работает Starlink.

«Мы говорим о применении средств исключительно на территории ТОТ (временно оккупированной — Ред.). У нас были четко запланированные эффекты, которых мы хотели добиться. И об этом мы узнали не извещением, мы об этом узнали, будучи в воздухе. И, конечно, это не распыление ресурса. Это слитый определенный ресурс в мусор, с учетом того, что какое-то количество средств в тот момент уже было в воздухе. Когда у нас есть понимание, что этот элемент должен выполнить такую ​​задачу, он ее не выполнил, мы, конечно, для себя уже перепланируем», — отметил Клименко, комментируя недавнее ограничение работы Starlink в Украине.

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Он объяснил, что Силы беспилотных систем не имеют возможности «все пробовать на лету» и работают по определенному плану, который должен выполняться.

«Когда какой-то элемент выпадает или что-то идет не по плану, нам нужно перепланировать, думать, как находить новые решения. И этот элемент, который исключили, конечно, повлиял на те участки, которые мы должны контролировать и [работать над уменьшением] возможностей врага нам в определенный момент не удалось», — сказал комбриг Птахів Мадяра.

По словам Клименко, ограничения в работе Starlink в Украине не стали для бригады «нокдауном», но спутали ей планы, поэтому «завтра наша работа будет спланирована уже немного иначе».

Ограничение работы Starlink в Украине — главное

14 октября украинская сторона сообщила об ограничениях скорости, на которой работает Starlink в Украине. Связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахедами.

Газета The Telegraph писала, что ограничения инициировал лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе.

В тот же день Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование обстоятельств, при которых Украина потеряла доступ к связи Starlink.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до ограничений.

5 ноября временный поверенный в делах посольства Украины в Вашингтоне Денис Сеник заявил, что контракт Украины с правительством США на доступ к спутниковой сети Starshield истекает в середине 2027 года.