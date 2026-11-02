В части областей Украины 2 ноября есть ограничения потребления электроэнергии (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В части областей Украины 2 ноября есть ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

По данным компании, за прошедшие сутки враг продолжил осуществлять атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

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В результате на утро есть новые обесточения в ряде регионов.

Да, перебои с электроснабжением зафиксированы в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Ровенской, Одесской и Харьковской областях.

«Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже выполняются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных потребителей», — подчеркнул Укрэнерго.

В Киеве и Киевской области утром в понедельник, 2 ноября, ввели экстренные отключения света.

1 ноября в Киеве также вводились аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК сообщали, что ситуация в энергосистеме столичного региона осложнилась, в частности, из-за повторного удара РФ по ТЭЦ 30 октября, а также вследствие предыдущих обстрелов.