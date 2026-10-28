Ограничения в работе Starlink остановили работу 2 тысяч дронов-перехватчиков Барс , профинансированных одной из европейских стран. Во время испытаний один из них уничтожил российский шахед, однако дальнейшая работа дронов была заблокирована, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы нашли европейскую страну. Она заплатила за 2 тысячи единиц. Я сказал: „Давайте проверим. Возможно, он сможет уничтожать цели“. Проверили — и он уничтожил шахед. Мы были очень рады. А потом Starshield перестал работать», — сказал президент.

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Известно, что украинская крылатая ракета Барс (которую также называют ракетой-дроном) оснащена реактивным двигателем и имеет полезную нагрузку до 105 кг в зависимости от модификации. По данным FT, первая партия ракет Барс, произведенных в Германии и профинансированных немецкой стороной, была поставлена в Украину в октябре. В настоящее время совместное предприятие планирует производить продукцию и для Германии, это станет первой известной закупкой наступательного вооружения, разработанного в Украине, для нужд Бундесвера.

Ограничение работы Starlink в Украине — главное

14 октября украинская сторона сообщила об ограничении скорости работы Starlink в Украине. Связь в рамках военного пакета Starshield прерывалась на скоростях свыше 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий, а дроны-перехватчики хуже справлялись с реактивными шахедами. Газета The Telegraph писала, что инициатором ограничений выступил лично глава SpaceX Илон Маск.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Маск снял ограничения, однако военные и президент Украины Владимир Зеленский сообщали, что ограничения оставались в силе. В тот же день агентство Reuters сообщило, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь инициировал расследование обстоятельств потери Украиной доступа к связи Starlink.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил, что Starlink и Starshield снова работают на той же скорости, что и до введения ограничений.