В оккупированном Севастополе ввели ограничения электроснабжения

В ночь на 27 июля во временно оккупированном Севастополе ввели ограничения электроснабжения.

Об этом заявил гауляйтер Михаил Развожаев.

По его словам, отключения света были введены для того, чтобы предотвратить аварию во всей энергосистеме Крыма.

Он также добавил, что энергообъектах был введен особый режим, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

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Также Развожаев заявил о воздушной тревоги в оккупированном Севастополе и работе ПВО в связи с атакой БПЛА.

В ночь на воскресенье, 26 июля, во временно оккупированном Крыму слышали пролет дронов и мощные взрывы. БПЛА фиксировали над Феодосией — предположительно, удар был нанесен по позициям РЛС оккупантов на горе Тепе-Оба. Позже появилась информация о поражении подстанции, в городе пропал свет.