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Ограбления инкассаторов в Харькове: задержанных подозревают в покушении на убийство главврача Киевского госпиталя

Сегодня, 11:28
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Ограбления инкассаторов в Харькове: задержанных подозревают в покушении на убийство главврача Киевского госпиталя - фото

НПУ

В группировку входили правоохранители

Задержанные по подозрению в нападениях на инкассаторов в Харькове подозреваются в покушении на заказное убийство главврача Киевского госпиталя ветеранов войны.

По данным полиции, долгое время преступления указанной группы оставались нераскрытыми из-за того, что в ее состав входили сотрудники определенных правоохранительных структур.

Одному из членов банды из числа правоохранителей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст.187 (разбой), ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Группа, в которую входили десять человек, действовала с 2013 года на территории как Харьковской, Полтавской и Киевской областей. Сумма нанесенного ущерба оценивается в более чем 15 млн грн.

"Следствием также доказана причастность указанных лиц к покушению на заказное умышленное убийство главного врача Киевского клинического госпиталя ветеранов войны. Все обстоятельства совершения преступлений на данный момент устанавливаются", - уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что группировка в течение семи лет нападала на инкассаторов.

 

Теги:   Инкассаторы Покушение на убийство Харьков

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