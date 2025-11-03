Полиция задержала двух мужчин, которые ограбили военного на реабилитации в Киеве (Фото: Пресс-служба Нацполиции)

Киевские полицейские заявили, что задержали двух мужчин, которые с ножом и отверткой ограбили 27-летнего военного ВСУ, находящегося в столице на реабилитации. Им сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

По словам правоохранителей, на днях к ним обратился 27-летний военный, который находится на реабилитации после многочисленных ранений, полученных в зоне боевых действий.

Реклама

Он рассказал, что ненадолго вышел из больницы в сквер неподалеку, а в это время к нему с угрозами подошли двое неизвестных. Они приставили к лицу и телу военного нож и отвертку и отобрали у него мобильный телефон, 8000 грн и личные вещи, после чего скрылись.

Полиция задержала двух мужчин, ограбивших военного на реабилитации в Киеве / Фото: Прессслужба Нацполиции

По словам правоохранителей, нападавшими оказались мужчины в возрасте 33 и 38 лет, которых ранее неоднократно судили за аналогичные преступления.

Полиция задержала двух мужчин, ограбивших военного на реабилитации в Киеве / Фото: Прессслужба Нацполиции

Полицейские говорят, что задержали фигурантов. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, совершенный в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья.

Полиция задержала двух мужчин, ограбивших военного на реабилитации в Киеве / Фото: Прессслужба Нацполиции

Злоумышленников взяли под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.