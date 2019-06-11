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Огонь занесли извне: полиция назвала новую причину пожара в психиатрической клинике Одессы

Сегодня, 12:03
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Огонь занесли извне: полиция назвала новую причину пожара в психиатрической клинике Одессы - фото

Думская

Стала известна новая причина пожара в психиатрической клинике Одессы

В связи с пожаром в психиатрической клинике Одессы полиция открыла уголовные производства по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания — занесение огня извне.

В рамках открытых уголовных производств в административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц указанного заведения продолжаются обыски.

Следователи провели первичный осмотр места происшествия, опросили свидетелей из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и других работников больницы.

После ликвидации пожара следственно-оперативная группа полиции продолжит свою работу. Сейчас место происшествия охраняется полицейскими.

Напомним, 10 июня в одном из отделений психиатрической больницы на улице Академика Воробьева в Одессе произошел пожар.

Жертвами пожара стали шесть человек.

Ранее в полиции заявляли, что причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.

Теги:   Пожар Одесса

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