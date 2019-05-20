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Огонь на поражение: оккупанты ранили мужчину, прорвавшегося на подконтрольную Украине территорию

20 мая, 14:01
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Огонь на поражение: оккупанты ранили мужчину, прорвавшегося на подконтрольную Украине территорию - фото

ГПСУ

Оккупанты обвинили мужчину в «предательстве»

На Донбассе пограничники с КПВВ Гнутово спасли 33-летнего жителя оккупированного РФ Шахтерска Донецкой области, сбежавшего на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщили в ГПСУ, мужчина следовал в Мариуполь, однако при пересечении линии разграничения он был задержан боевиками пророссийской террористической организации «ДНР».
«Боевики во время беседы с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его „работникам МГБ“. В какой-то момент, оставшись наедине в помещении, гражданин совершил побег. Заметив человека, убегал в сторону контролируемой территории, пророссийские наемники открыли по нему огонь на поражение», — говорится в сообщении.
Фото: ГПСУ
Несмотря на ранение, пострадавшему все же удалось добраться на подконтрольную Украине территорию, где пограничники немедленно оказана ему первую необходимую медицинскую помощь.Сейчас мужчина госпитализирован в одну из больниц Мариуполя.

Теги:   Российская агрессия ДНР Гражданские лица Донбасс

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