Огонь на поражение: оккупанты ранили мужчину, прорвавшегося на подконтрольную Украине территорию
20 мая, 14:01
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На Донбассе пограничники
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«Боевики во время беседы с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его „работникам МГБ“. В какой-то момент, оставшись наедине в помещении, гражданин совершил побег. Заметив человека, убегал в сторону контролируемой территории, пророссийские наемники открыли по нему огонь на поражение», — говорится в сообщении.
Несмотря на ранение, пострадавшему все же удалось добраться на подконтрольную Украине территорию, где пограничники немедленно оказана ему первую необходимую медицинскую помощь.Сейчас мужчина госпитализирован в одну из больниц Мариуполя.
Фото: ГПСУ