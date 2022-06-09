Во время военного положения. Кто и как может получить огнестрельное оружие — инструкция
Существует определенный порядок получения и использования огнестрельного оружия гражданскими лицами (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)
Порядок получения и использования огнестрельного оружия гражданскими лицами во время действия военного положения регламентируется действующим законодательством.
В частности, согласно Закону Украины Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины, гражданским лицам предоставлено право использования огнестрельного оружия и боеприпасов для предоставления отпора и сдерживания вооруженной агрессии.
Кто, когда и какое оружие может использовать для обороны
В период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины (гражданские лица), могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф, в том числе получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядком и требованиями, установленными МВД Украины. В то же время граждане Украины могут использовать для указанных целей:
- собственное наградное оружие;
- спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья);
- охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие;
- боевые припасы к оружию.
Каков порядок выдачи огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданским лицам
В соответствии с Порядком выдачи огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданским лицам, участвующим в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ и/или других государств, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 07 марта 2022 года № 175, решение о выдаче оружия и принимаются руководителями главных управлений Национальной полиции Украины в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе, учреждений обеспечения Национальной полиции Украины в административно-территориальных единицах территорий, на которых объявлено военное положение, или лицами, уполномоченными такими руководителями органов.
Как получить огнестрельное оружие
Чтобы получить огнестрельное оружие, лицу необходимо обратиться лично в уполномоченный орган с заявлением об участии в отпоре вооруженной агрессии и выдаче огнестрельного оружия и/или боеприпасов к нему.
Какие документы необходимо предоставить
К заявлению необходимо также приложить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность и его копию (собственноручно удостоверенным лицом);
при наличии:
- копию военного билета лиц рядового, сержантского и старшинского состава; военного билета офицера запаса;
- копию удостоверения пенсионера или ветерана военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Службы судебной охраны, Государственной пожарной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, службы гражданской защиты, Бюро экономической безопасности Украины или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- удостоверение члена общественного формирования по охране общественного порядка;
- разрешение на приобретение, хранение и ношение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия;
- свидетельство о награждении отличием Огнестрельное оружие;
- удостоверение участника войны;
- удостоверение участника боевых действий.
Заявление рассматривается в пределах одних суток с момента его подачи и принимается соответствующее решение о выдаче или отказе в выдаче огнестрельного оружия и/или боеприпасов к нему.
После принятия решения лицо получает справку, в которой указываются данные о дате и месте выдачи огнестрельного оружия, данные о лице, которое его получило, вид (название, модель) огнестрельного оружия, его идентификационные номера, уполномоченный орган, выдавший огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Что делать в случае потери или кражи огнестрельного оружия
В случае потери или кражи огнестрельного оружия, неиспользованных боеприпасов к нему лицо должно обратиться в уполномоченный орган с заявлением, на основании которого такой орган вносит соответствующую информацию о розыске оружия в информационно-телекоммуникационную систему Информационный портал Национальной полиции Украины.
В эту систему также вносятся сведения о возвращении гражданским лицом огнестрельного оружия и/или неиспользованных боеприпасов к нему или сведения об их изъятии.
Кому не выдается огнестрельное оружие
Огнестрельное оружие не выдается гражданским лицам, если они:
- не достигшие совершеннолетия;
- признанные недееспособными или дееспособность которых ограничена решением суда, вступившим в законную силу;
- в случае установления уполномоченным органом на дату выдачи огнестрельного оружия обстоятельств совершения домашнего насилия; наличия у лица судимости за тяжкое преступление, особенно тяжкое преступление, не погашенное или не снятое в установленном порядке и т.п.;
- уже получили огнестрельное оружие, согласно Порядку, кроме случая потери огнестрельного оружия во время отпора вооруженной агрессии и подачи соответствующего заявления.
Юрист Кропивницкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Цуцман отмечает, что гражданские лица обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы Национальной полиции Украины не позднее 10 дней после прекращения или отмены действия военного состояния.
Применение гражданскими лицами огнестрельного оружия, полученного в соответствии с Законом, осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими при выполнении ими задач об отпоре вооруженной агрессии против Украины в соответствии с Порядком применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф и/ государств против Украины в период действия военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15 апреля 2022 года № 448.
Принципы применения огнестрельного оружия
Граждане должны соблюдать следующие принципы:
- неизбежности (оружие должно применяться, когда это абсолютно очевидно и необходимо);
- военной необходимости (оружие должно применяться тогда, когда право на самооборону и/или выполнить поставленные задачи другим способом реализовать невозможно);
- пропорциональности (оружие должно применяться в той мере, в какой это необходимо для достижения цели самообороны и/или отпора, сдерживания вооруженной агрессии против Украины, если это не причинит посторонним лицам и гражданским объектам чрезмерного ущерба по сравнению с ожидаемыми конкретными военными преимуществами).
В каких случаях гражданские лица могут применять огнестрельное оружие
Гражданские лица могут применять огнестрельное оружие для:
- отражение нападения или предотвращение угрозы нападения на военные и/или охраняемые гражданские объекты;
- предотвращение совершения и/или прекращения противоправных действий или деятельности лиц, причастных к вооруженной агрессии;
- освобождение захваченных военных и/или гражданских объектов или предотвращение (препятствование) такому увлечению;
- уничтожение оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;
- защиты гражданских лиц, военных и/или гражданских объектов от нападения;
- предотвращение и/или прекращение деятельности, задержание, разоружение или обезвреживание лиц, причастных к вооруженной агрессии;
- прекращение действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
- прекращение действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, вовлеченных в выполнение задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения;
- отражение нападения на лиц, вовлеченных в выполнение задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения или других лиц, в случае возникновения угрозы их жизни или здоровью.
Решение о применении огнестрельного лица принимается гражданскими лицами с учетом обстоятельств и во взаимодействии с соответствующим командиром соединения, воинской части и подразделения Вооруженных сил. В случае индивидуальной самообороны и защиты жизни и здоровья других лиц, гражданские лица при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины в период действия военного состояния вправе самостоятельно принимать решения о применении огнестрельного оружия с последующим обязательным уведомлением соответствующему командиру воинской части и подразделения Вооруженных Сил и/или правоохранительного органа.
Гражданские лица не несут уголовной ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на основании и в порядке, определенных Законом.
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