Во время военного положения. Кто и как может получить огнестрельное оружие — инструкция 9 июня, 08:19 Цей матеріал також доступний українською Существует определенный порядок получения и использования огнестрельного оружия гражданскими лицами (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Порядок получения и использования огнестрельного оружия гражданскими лицами во время действия военного положения регламентируется действующим законодательством.

В частности, согласно Закону Украины Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины, гражданским лицам предоставлено право использования огнестрельного оружия и боеприпасов для предоставления отпора и сдерживания вооруженной агрессии.

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Кто, когда и какое оружие может использовать для обороны

В период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины (гражданские лица), могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф, в том числе получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядком и требованиями, установленными МВД Украины. В то же время граждане Украины могут использовать для указанных целей:

собственное наградное оружие;

спортивное оружие ( пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья);

охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие;

боевые припасы к оружию.

Каков порядок выдачи огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданским лицам

В соответствии с Порядком выдачи огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданским лицам, участвующим в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ и/или других государств, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 07 марта 2022 года № 175, решение о выдаче оружия и принимаются руководителями главных управлений Национальной полиции Украины в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе, учреждений обеспечения Национальной полиции Украины в административно-территориальных единицах территорий, на которых объявлено военное положение, или лицами, уполномоченными такими руководителями органов.

Как получить огнестрельное оружие

Чтобы получить огнестрельное оружие, лицу необходимо обратиться лично в уполномоченный орган с заявлением об участии в отпоре вооруженной агрессии и выдаче огнестрельного оружия и/или боеприпасов к нему.

Какие документы необходимо предоставить

К заявлению необходимо также приложить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность и его копию ( собственноручно удостоверенным лицом);

при наличии:

копию военного билета лиц рядового, сержантского и старшинского состава; военного билета офицера запаса;

копию удостоверения пенсионера или ветерана военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Службы судебной охраны, Государственной пожарной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, службы гражданской защиты, Бюро экономической безопасности Украины или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

удостоверение члена общественного формирования по охране общественного порядка;

разрешение на приобретение, хранение и ношение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия;

свидетельство о награждении отличием Огнестрельное оружие;

удостоверение участника войны;

удостоверение участника боевых действий.

Заявление рассматривается в пределах одних суток с момента его подачи и принимается соответствующее решение о выдаче или отказе в выдаче огнестрельного оружия и/или боеприпасов к нему.

После принятия решения лицо получает справку, в которой указываются данные о дате и месте выдачи огнестрельного оружия, данные о лице, которое его получило, вид (название, модель) огнестрельного оружия, его идентификационные номера, уполномоченный орган, выдавший огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Что делать в случае потери или кражи огнестрельного оружия

В случае потери или кражи огнестрельного оружия, неиспользованных боеприпасов к нему лицо должно обратиться в уполномоченный орган с заявлением, на основании которого такой орган вносит соответствующую информацию о розыске оружия в информационно-телекоммуникационную систему Информационный портал Национальной полиции Украины.

В эту систему также вносятся сведения о возвращении гражданским лицом огнестрельного оружия и/или неиспользованных боеприпасов к нему или сведения об их изъятии.

Кому не выдается огнестрельное оружие

Огнестрельное оружие не выдается гражданским лицам, если они:

не достигшие совершеннолетия;

признанные недееспособными или дееспособность которых ограничена решением суда, вступившим в законную силу;

в случае установления уполномоченным органом на дату выдачи огнестрельного оружия обстоятельств совершения домашнего насилия; наличия у лица судимости за тяжкое преступление, особенно тяжкое преступление, не погашенное или не снятое в установленном порядке и т.п.;

уже получили огнестрельное оружие, согласно Порядку, кроме случая потери огнестрельного оружия во время отпора вооруженной агрессии и подачи соответствующего заявления.

Юрист Кропивницкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Цуцман отмечает, что гражданские лица обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы Национальной полиции Украины не позднее 10 дней после прекращения или отмены действия военного состояния.

Применение гражданскими лицами огнестрельного оружия, полученного в соответствии с Законом, осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими при выполнении ими задач об отпоре вооруженной агрессии против Украины в соответствии с Порядком применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф и/ государств против Украины в период действия военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15 апреля 2022 года № 448.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Принципы применения огнестрельного оружия

Граждане должны соблюдать следующие принципы:

неизбежности ( оружие должно применяться, когда это абсолютно очевидно и необходимо);

военной необходимости ( оружие должно применяться тогда, когда право на самооборону и/или выполнить поставленные задачи другим способом реализовать невозможно);

пропорциональности ( оружие должно применяться в той мере, в какой это необходимо для достижения цели самообороны и/или отпора, сдерживания вооруженной агрессии против Украины, если это не причинит посторонним лицам и гражданским объектам чрезмерного ущерба по сравнению с ожидаемыми конкретными военными преимуществами).

В каких случаях гражданские лица могут применять огнестрельное оружие

Гражданские лица могут применять огнестрельное оружие для:

отражение нападения или предотвращение угрозы нападения на военные и/или охраняемые гражданские объекты;

предотвращение совершения и/или прекращения противоправных действий или деятельности лиц, причастных к вооруженной агрессии;

освобождение захваченных военных и/или гражданских объектов или предотвращение ( препятствование) такому увлечению;

уничтожение оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;

защиты гражданских лиц, военных и/или гражданских объектов от нападения;

предотвращение и/или прекращение деятельности, задержание, разоружение или обезвреживание лиц, причастных к вооруженной агрессии;

прекращение действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

прекращение действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, вовлеченных в выполнение задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения;

отражение нападения на лиц, вовлеченных в выполнение задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения или других лиц, в случае возникновения угрозы их жизни или здоровью.

Решение о применении огнестрельного лица принимается гражданскими лицами с учетом обстоятельств и во взаимодействии с соответствующим командиром соединения, воинской части и подразделения Вооруженных сил. В случае индивидуальной самообороны и защиты жизни и здоровья других лиц, гражданские лица при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины в период действия военного состояния вправе самостоятельно принимать решения о применении огнестрельного оружия с последующим обязательным уведомлением соответствующему командиру воинской части и подразделения Вооруженных Сил и/или правоохранительного органа.

Гражданские лица не несут уголовной ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на основании и в порядке, определенных Законом.

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