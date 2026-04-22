Как оформить загранпаспорт в посольствах и консульствах Украины — инструкция от МИДа

22 апреля, 07:16
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Для оформления загранпаспорта в консульство нужно взять предыдущий загранпаспорт, если он есть, и все оформленные ранее загранпаспорта (Фото: mvs.gov.ua)

Для оформления загранпаспорта в консульство нужно взять предыдущий загранпаспорт, если он есть, и все оформленные ранее загранпаспорта (Фото: mvs.gov.ua)

Департамент консульской службы Украины опубликовал инструкцию о том, как оформить загранпаспорт в украинских посольствах и консульствах.

В частности, как отмечается на его странице в Facebook, с 14 лет граждане Украины должны лично подавать заявления-анкеты на оформление загранпаспорта.

Такое заявление консул должен сформировать в вашем присутствии, после чего вы должны его внимательно проверить и подписать.

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Для оформления загранпаспорта в консульство нужно взять предыдущий загранпаспорт, если он есть, и все оформленные ранее загранпаспорта.

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Также нужно взять

  • внутренний паспорт в виде книжечки или ID-карты;
  • идентификационный код (справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика — РНУКПП), или данные о нем во внутреннем паспорте или свидетельстве о рождении (при наличии);
  • выписка о зарегистрированном месте жительства в Украине из реестра территориальных громад, или об отсутствии таких сведений;
  • документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание за границей (при наличии);
  • мужчины в возрасте 18−60 лет должны также подать электронный военно-учетный документ в мобильном приложении Резерв+, сформированным не ранее, чем за 72 часа до обращения в консульское учреждение.

За оформление паспорта необходимо оплатить консульский сбор, точную сумму которого в местной валюте можно найти на сайте своего консульства или посольства.

Обычно паспорт делают до 3 месяцев с учетом доставки дипломатической почтой.

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Чтобы сократить этот срок, можно заказать экспресс-доставку паспорта за свой счет через почтовые компании Укрпочта, Новая Почта, DHL, VFS.Global.

Для этого нужно заполнить заявку на их сайте, оплатить услугу и отправить в свое консульство или посольство квитанцию вместе с заявлением на доставку паспорта.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украинцы Загранпаспорт Консульство

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