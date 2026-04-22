Как оформить загранпаспорт в посольствах и консульствах Украины — инструкция от МИДа
Для оформления загранпаспорта в консульство нужно взять предыдущий загранпаспорт, если он есть, и все оформленные ранее загранпаспорта (Фото: mvs.gov.ua)
Департамент консульской службы Украины опубликовал инструкцию о том, как оформить загранпаспорт в украинских посольствах и консульствах.
В частности, как отмечается на его странице в Facebook, с 14 лет граждане Украины должны лично подавать заявления-анкеты на оформление загранпаспорта.
Такое заявление консул должен сформировать в вашем присутствии, после чего вы должны его внимательно проверить и подписать.
Для оформления загранпаспорта в консульство нужно взять предыдущий загранпаспорт, если он есть, и все оформленные ранее загранпаспорта.
Также нужно взять
- внутренний паспорт в виде книжечки или ID-карты;
- идентификационный код (справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика — РНУКПП), или данные о нем во внутреннем паспорте или свидетельстве о рождении (при наличии);
- выписка о зарегистрированном месте жительства в Украине из реестра территориальных громад, или об отсутствии таких сведений;
- документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание за границей (при наличии);
- мужчины в возрасте 18−60 лет должны также подать электронный военно-учетный документ в мобильном приложении Резерв+, сформированным не ранее, чем за 72 часа до обращения в консульское учреждение.
За оформление паспорта необходимо оплатить консульский сбор, точную сумму которого в местной валюте можно найти на сайте своего консульства или посольства.
Обычно паспорт делают до 3 месяцев с учетом доставки дипломатической почтой.
Чтобы сократить этот срок, можно заказать экспресс-доставку паспорта за свой счет через почтовые компании Укрпочта, Новая Почта, DHL, VFS.Global.
Для этого нужно заполнить заявку на их сайте, оплатить услугу и отправить в свое консульство или посольство квитанцию вместе с заявлением на доставку паспорта.