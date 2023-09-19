Оформление украинских паспортов в ЕС: в каких городах ввели фейсконтроль для регистрации в е-очереди 19 сентября, 11:12 Паспорт Украины (Фото:flickr)

Отныне для регистрации в электронной очереди на оформление украинских паспортов через ГП Документ в Праге и Кельне нужно пройти проверку с помощью FaceID.

Об этом сообщили в Паспортном сервисе.

Как пройти проверку в FaceID

Для подтверждения регистрации в электронной очереди нужно разрешить доступ к камере и следовать указаниям. Осуществить регистрацию без прохождения проверки невозможно. Такая проверка необходима для предотвращения мошенничества и манипуляций.

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Если в электронную очередь вас регистрирует родственник, супруг/супруга или законный опекун (актуально для пожилых людей), то этот человек должен явиться на прием и предоставить документ, удостоверяющий личность.

Запись в электронную очередь без проверки FaceID восстановят после открытия стационарных центров в городах Прага и Кельн, которые позволят значительно увеличить производственные возможности и полностью удовлетворить спрос.

Записаться в электронную очередь на оформление загранпаспорта Украины или ID-карты в Праге можно по ссылке.

Записаться на оформление документов в Кельне можно по ссылке.

Напомним, если в Польше вы потеряли паспорт или его украли, то следует обратиться сначала в ближайший отдел полиции, а затем получить в консульстве удостоверение личности на возвращение в Украину.