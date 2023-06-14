СМИ сообщили о проблемах с оформлением паспортов для МИД за границей. Ведомство опровергает 14 июня, 13:45 Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (Фото:МИД Украины)

В СМИ появилась информация о приостановлении печати паспортов для Министерства иностранных дел за границей из-за якобы окончания договора с полиграфкомбинатом Украина. В ведомстве это отвергли.

Директора государственного предприятия Татьяна Бондаренко рассказала Liga.net, что отгрузка паспортов, заказчиком которых выступает МИД, с 21 апреля якобы приостановили из-за окончания соглашения.

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Она заявила, что задержка с заключением следующего договора между Украиной и ведомством возникла «из-за отсутствия средств у министерства для финансирования этих расходов».

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что такая информация не соответствует действительности. По его словам, 8 июня министерство и полиграфкомбинат заключили новый договор на изготовление 115 тысяч паспортов гражданина Украины для выезда за границу. А на следующий день по заказу МИД напечатали и отгрузили первую партию — 41 тысячу паспортов.

«Сейчас происходит отправка этих паспортов за границу для выдачи нашим гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях. Украинские посольства и консульства продолжают оформлять и выдавать паспорта в штатном режиме», — написал Николенко в Facebook.



Украинцы, которые находятся за границей, могут проверить статус изготовления своего паспорта здесь.

