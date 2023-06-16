Оформление инвалидности для военнослужащих. Стало известно, как действует упрощенная процедура 16 июня, 08:15 Оформление инвалидности для военнослужащих (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Отныне для установления инвалидности комиссия сама выезжает к месту пребывания раненого военного.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Комиссия едет к раненому

В соответствии с положением о медико-социальной экспертизе, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 1317, предусматривается проведение медико-социальной экспертизы военнослужащим, в том числе по месту их пребывания, лечения и реабилитации.

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На практике это означает, что с начала года в регионах Украины состоялось более 750 выездных заседаний медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в местах пребывания, лечения и реабилитации раненых.

Таким образом, для установления инвалидности раненому военному теперь не надо неделями сидеть в очередях под кабинетами — при необходимости комиссия выезжает к месту пребывания пациента.

Как это происходит и какие документы нужны

Лечащий врач военнослужащего сообщает секретарю военно-врачебной комиссии (ВВК) и/или врачебно-консультативной комиссии (ВКК) в медучреждении о необходимости проведения осмотра МСЭК пациента.

Далее передаются все необходимые документы:

— паспорт или ID-карта с выпиской из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства;

— копия военного билета или временное удостоверение — для военнообязанных или призывников;

— направление на МСЭК (форма ф. № 088/о);

— медицинская документация и амбулаторная карта;

— свидетельство о болезни, выданное ВЛК.

МСЭК в согласованную дату проводит осмотр военнослужащего по месту его пребывания, лечения или реабилитации. Заключение медико-социальной экспертизы он получает не позднее дня выписки из стационара.

Справка МСЭК и денежная помощь

По результатам рассмотрения документов МСЭК выдает справку об установлении группы инвалидности, установлении процента утраты трудоспособности или рекомендует продолжить реабилитационные мероприятия для восстановления функций организма.

Если инвалидность установлена, на основании справки МСЭК военный получает одноразовую денежную помощь в соответствии с Законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Напомним, что человек, имеющий статус лица с инвалидностью вследствие войны, имеет право на государственные выплаты и льготы. Выплаты составляют от 250 до 400 прожиточных минимумов (в 2023 году — от 671 тыс. до 1,073 млн грн). Сумма зависит от группы инвалидности.