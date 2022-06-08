Оффлайн-обучение в условиях войны. Какие нововведения ждут украинских школьников и студентов с 1 сентября 8 июня, 20:12 Сюжет Цей матеріал також доступний українською К началу следующего учебного года Минобразования внесет изменения в ряд школьных предметов из-за вторжения РФ (Фото:Школа «Еколенд» via Facebook)

В Министерстве образования уже объявили, что с 1 сентября украинские школьники и студенты вернутся к обучению в режиме офлайн — то есть будут посещать учебные заведения, а не учиться дистанционно.



Также в Минобразования сообщили, что готовят изменения в школьные программы по ряду предметов.

НВ рассказывает, какие нововведения ждут украинских школьников и студентов с 1 сентября.

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Оффлайн-обучение в большей части страны и с усиленными мерами безопасности

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил в своем Telegram-канале, что учебный год должен начаться в режиме офлайн «в большей части страны».

Вероятно, это не удастся на временно оккупированных территориях, где оккупанты вводят собственные «образовательные стандарты», в частности, заставляя детей изучать речи российского диктатора Владимира Путина. Также, вероятно, это не удастся сделать в местах, где учебные заведения были разрушены рашистами — таких по состоянию на 18 мая было 260 только в Харьковской области — и в зонах интенсивных боевых действий, если таковые останутся.

Шмигаль подчеркнул, что задача правительства — «обеспечить максимально возможную безопасность детей во время учебного процесса».

«Речь идет как о безопасности во время воздушных тревог, так и об общей безопасности учебного процесса», — отметил премьер.

Он сообщил, что, по данным Минобразования, в этом году в школу должны пойти 400 тысяч первоклассников.

Шмигаль также рассказал, что провел совещание с участием МОН, МВД, Мининфраструктуры, Минрегиона и ГСЧС, в ходе которого поручил

ГСЧС, Минрегиону и областным ВГА проверить все укрытия в учебных заведениях и вблизи них, организовать условия, необходимые для пребывания там детей и взрослых;

Мининфраструктуры и Минрегиона провести реконструкцию таких укрытий там, где это необходимо;

областным ВГА, ГСЧС и другим определить маршруты движения в защитные сооружения;

обеспечить усиленную охрану детсадов, школ и вузов;

обеспечить учебные заведения резервными и автономными источниками энергосбережения;

обеспечить подвоз детей в школу там, где это необходимо.

Обучение обращению с оружием, оказанию первой медицинской помощи и минной безопасности

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил в интервью УНН, что старшеклассников в Украине научат стрелять и разбирать оружие, а также основам тактической медицины.

«Да, научат. И не будем делить на мальчиков и девочек. Думаю, это нужно возвращать в школы. Если все получится, у нас будет хороший симбиоз между системой ТрО и школой. Я считаю, что независимо от того, мальчик ты или девочка — ты должен иметь элементарные навыки обращения с оружием и оказывать первую помощь», — заявил Бабак, отвечая на вопрос об этом.

А заместитель министра образования Андрей Витренко сообщил в эфире национального телемарафона, что школьников в Украине со следующего года будут учить минной безопасности и усилят их национально-патриотическое воспитание.

«Изменения будут касаться усиления практической направленности этого предмета. Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети отдавали себе отчет в том, что нельзя трогать, что несет им опасность», — заявил он.

Без « воспевания орковских войск»

Витренко также рассказал, что Минобразования готовит изменения в ряд предметов, таких как защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история.

В частности, из программы зарубежной литературы намерены исключить роман русского писателя Льва Толстого Война и мир.

«Такого в Украине не будут изучать. Все, что воспевает орковские войска, исчезнет из программы зарубежной литературы», — подчеркнул Витренко.

Также МОН планирует изменить требования методологии преподавания истории Украины и всемирной истории.

«История Украины и всемирная история — мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории (Украина) и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны отношения между украинской нацией и „русским миром“ на основе исторической правды», — рассказал Витренко.

В соответствующем приказе Министерства образования поручается создать рабочие группы по обновлению образовательных программ, учитывая пункт 4 поручения Премьер-министра Украины от 16 апреля 2022 № 9333/0/1−22, резолюцию Всеукраинского союза учителей-словесников Украины О месте русской литературы в Школьном курсе зарубежной литературы от 07 апреля 2022 года, протокол № 2 заседания президентского совета Украинской ассоциации преподавателей зарубежной литературы от 06 апреля 2022 года, с целью обновления содержания учебных программ по вопросам гражданской защиты, российской культуры и истории в связи с массовым вторжением вооруженных сил Российской Федерации в Украину.

Рабочие группы должны обновить программы для 6−11 классов по следующим предметам

Защита Украины ( до этого — Защита Отечества);

до этого — Защита Отечества); Основы здоровья;

История Украины;

Всемирная история;

Основы правоведения;

География;

Физическая культура;

Зарубежная литература;

курс Гражданское образование;

интегрированные курсы История: Украина и мир, Литература ( русская и зарубежная; молдавская и зарубежная; польская и зарубежная; румынская и зарубежная; венгерская и зарубежная);

русская и зарубежная; молдавская и зарубежная; польская и зарубежная; румынская и зарубежная; венгерская и зарубежная); по языкам национальных меньшинств: венгерскому, румынскому, русскому, польскому, молдавскому.

Также предлагаются изменения типовых образовательных программ для 1−4 классов учреждений общего среднего образования.

Изменения должны быть разработаны и представлены на рассмотрение директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования до 15 июня 2022 года.

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