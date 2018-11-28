28 ноября 2018, среда

Официально опубликован указ Порошенко о введении военного положения на 30 дней

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Военный состояние будет действовать с 26 ноября до 26 декабря

Военный состояние будет действовать с 26 ноября до 26 декабря

Газета Урядовый курьер опубликовала указ президента Украины Петра Порошенко №392, согласно которому военное положение вводится в десяти областях сроком на 30 дней.

В обновленном документе говорится, что военное положение вводят с 14:00 26 ноября (позавчера) до 14:00 26 декабря 2018.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

 

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