22 октября 2018, понедельник

Офицер ВСУ опубликовал видео удара по позициям оккупантов с воздуха

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Удар был нанесен в районе населенного пункта Верхнеторецкое
Скриншот

Удар был нанесен в районе населенного пункта Верхнеторецкое

Украинский офицер Анатолий Штефан обнародовал видео удара, нанесенного по позициям оккупационных сил РФ с помощью беспилотников.

Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, авианалет стал ответом на продолжающиеся провокации со стороны противника.

В результате удара оккупанты понесли потери в живой силе и технике.

Видео было снято в окрестностях населенного пункта Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области.

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