Офицер ВСУ опубликовал видео удара по позициям оккупантов с воздуха

Украинский офицер Анатолий Штефан обнародовал видео удара, нанесенного по позициям оккупационных сил РФ с помощью беспилотников.
Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, авианалет стал ответом на продолжающиеся провокации со стороны противника.
В результате удара оккупанты понесли потери в живой силе и технике.
Видео было снято в окрестностях населенного пункта Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области.
Журнал Новое Время №38
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