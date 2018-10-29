Офицер ВСУ: Объединенные силы уничтожили с помощью дрона троих оккупантов - видео

В Сети появилось видео из зоны проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, на котором запечатлены атаки на оккупационные силы РФ с помощью беспилотника.
Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
На обнародованных кадрах видно, как украинские военные сбрасывают на позиции оккупантов осколочно-фугасные снаряды.
По словам Штефана, в результате последнего налета были уничтожены трое боевиков.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне ООС боевики 19 раз обстреляли украинские позиции.
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