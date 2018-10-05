Офис украинского омбудсмена проверяет информацию о прекращении голодовки Сенцовым

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой проверяет заявление российских тюремщиков о том, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет Укринформ.

"Сейчас мы уточняем информацию, распространенную российскими СМИ, о прекращении голодовки Сенцовым", - добавили там.

В то же время постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что пока данных о прекращении голодовки нет.

"Я бы призвал не доверять российским СМИ, критически к этому относиться. Мы это сейчас проверяем. Именно в этот момент у меня нет такой информации", - уточнил он, пишет РБК-Украина.

Ранее заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что Сенцов якобы прекратил голодовку.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.