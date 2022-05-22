Украина может сама деблокировать Черное море, если получит системы MLRS — Офис президента 22 мая, 12:50 Цей матеріал також доступний українською Черноморский флот РФ (Фото:УНИАН)

В Офисе президента Украины отметили, что Украине нужно тяжелое вооружение, включая системы MLRS. Тогда страна сможет сама деблокировать Черное море.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем канале в Telegram написал, что Украине нужно больше тяжелого вооружения.

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«Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы до сих пор ждем MLRS. Украина благодарна за ленд-лиз. Нам нужно оружие. Без ограничений», – пишет Ермак.

Его советник Михаил Подоляк написал в Twitter, что в случае получения MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия Украина сможет сама деблокировать Черное море.

"Торговаться со страной, которая взяла в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами», – пишет Подоляк.

В одном из интервью Подоляк сказал, что переговоры об уступках россиянам вести нельзя, поскольку для них это станет сигналом о слабости ЕС и США. Отзыв Западом санкций против РФ в обмен на разблокирование украинских портов вызовет эскалацию войны в Украине, а также возможное вторжение РФ на территорию других европейских государств

Блокада российскими кораблями морских путей и торговых судов в Черном море может спровоцировать голод в мире . Именно поэтому Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты.

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