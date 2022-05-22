Украина может сама деблокировать Черное море, если получит системы MLRS — Офис президента

22 мая, 12:50
Цей матеріал також доступний українською
Черноморский флот РФ (Фото:УНИАН)

Черноморский флот РФ (Фото:УНИАН)

В Офисе президента Украины отметили, что Украине нужно тяжелое вооружение, включая системы MLRS. Тогда страна сможет сама деблокировать Черное море.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своем канале в Telegram написал, что Украине нужно больше тяжелого вооружения.

Видео дня

«Нам нужно получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы до сих пор ждем MLRS. Украина благодарна за ленд-лиз. Нам нужно оружие. Без ограничений», – пишет Ермак.

Его советник Михаил Подоляк написал в Twitter, что в случае получения MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия Украина сможет сама деблокировать Черное море.

"Торговаться со страной, которая взяла в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами», – пишет Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1528281788279300097
Читайте также:

Порт в Николаеве. 9 июля 2013 года (Фото:REUTERS/Vincent Mundy) «Или освобождение Крыма». Что деблокирует Черное море: коллективный идиотизм командования РФ, ракеты или снятие санкций с России — эксперт

В одном из интервью Подоляк сказал, что переговоры об уступках россиянам вести нельзя, поскольку для них это станет сигналом о слабости ЕС и США. Отзыв Западом санкций против РФ в обмен на разблокирование украинских портов вызовет эскалацию войны в Украине, а также возможное вторжение РФ на территорию других европейских государств

Блокада российскими кораблями морских путей и торговых судов в Черном море может спровоцировать голод в мире . Именно поэтому Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты.

Редактор: Мария Молодковец

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Черное море Офис президента Украины Андрей Ермак Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X