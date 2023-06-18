В Офисе омбудсмена задокументировали 240 случаев изъятия детей у украинских беженцев в Европе 18 июня, 21:34 Беженцы из Украины (Фото:Ганнибал Ханшке / Reuters)

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека зафиксировал 240 случаев, когда социальные службы в странах Европы забирали детей из семей украинских беженцев.

Об этом рассказала представительница омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова в интервью Радио Свобода.

«Из-за различий в законодательстве в европейских странах бывают случаи, так сказать, отбирания ребенка у людей, с которыми он находится. По состоянию на сейчас таких случаев зафиксировано 240», — сказала Суслова.

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По ее словам, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию со своим ребенком отправила бабушку, которая не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. В таком случае социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи.

По мнению Сусловой, в этом есть недоработка со стороны Украины.

«Потому что мы должны были уведомить людей, сказать: „Друзья, есть закон, он предусматривает, что, например, в Германии вы должны сделать вот такие процедуры“. Или что не может быть в Италии или Франции опекуном человек, который достиг 65-летнего возраста. Офис уполномоченного пытается следить за этой историей, мониторить ситуацию, оказывать правовую помощь женщинам или семьям, которые оказались в такой ситуации», — пояснила она.

Она добавила, что Офис омбудсмена сейчас работает с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос и предоставить тем, кто оказался в такой ситуации, правовую помощь и перевод.

Представительница омбудсмена отметила, что родственники детей, которых изъяли европейские социальные службы, должны обратиться в консульский отдел и сообщить им об этом. Кроме того, они также могут обратиться в Офис уполномоченного по правам человека.

«Мы возьмем этот вопрос на контроль, будем коммуницировать с консулом, с международными партнерами для урегулирования этой ситуации», — подчеркнула представитель омбудсмена.