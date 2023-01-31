Очереди по 500 человек и отсутствие условий для раненых военных: Офис омбудсмена подтвердил нарушения в клинике Минобороны 31 января, 22:48 Туалет в больнице, куда приходят раненые украинские военные для прохождения ВВК (Фото:Мирослав Откович / Facebook)

Офис украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца обнаружил нарушения прав военнослужащих в клинике Медицинских сил ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Офиса, о возможных нарушениях сообщил в соцсетях украинский военный. Представители Офиса приехали в клинику и убедились, что военные с травмами ждут приема к врачу по несколько часов.



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"…Отсутствие электронного документооборота и электронной записи на прием в военных заведениях приводит к бумажной волоките и очередям… Военнослужащие сообщили, что очереди к отдельным специалистам превышают 500 человек. В подтверждение своих слов работникам секретариата показали список очереди к невропатологу — в нем по состоянию на 31.01.2023 было 557 человек", — рассказали в Офисе.

Также клиника частично прекращает работу во время отключений света, из-за чего очереди увеличиваются. Офис омбудсмена выяснил, что при отключениях в больнице не работает лифт, там нет свободного доступа к питьевой воде, плохое освещение в коридорах, где военные заполняют документы, и неудовлетворительное состояние туалетов, которые не приспособлены для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

«Военнослужащие жаловались на необходимость приезда в областной центр из разных населенных пунктов для прохождения военно-врачебной комиссии без возможности сделать это по месту жительства», — добавили представители Офиса омбудсмена.

Военнослужащий Мирослав Откович 27 января рассказал в Facebook о бюрократии и неудовлетворительных условиях во львовской больнице, где раненые бойцы вынуждены по несколько часов стоять в очереди за справкой. Он сообщил, что был 502-м в очереди на получение документа военно-врачебной комиссии, а другой военный сказал ему, что приходит уже 21-й день.

После резонанса с защитником встретился руководитель Львовского военного госпиталя Владимир Книгиницкий и пообещал, что в поликлинике развернут два волонтерских центра с бесплатной водой и возможностью измерить давление, там можно будет бесплатно скопировать документы и сделать фото. На следующий день Откович рассказал, что ситуация не изменилась.