Будет ли еще одна эвакуация из Олешек: Лубинец ответил, что над этим уже работают

Дмитрий Лубинец с людьми, эвакуированными из Олешек во время первой гуманитарной миссии (Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram)

Офис омбудсмена работает над организацией еще одного безопасного выезда жителей оккупированных Олешек и окрестных сел.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, после первой гуманитарной миссии в офис омбудсмена продолжают обращаться жители Олешек и Олешковской громады. Увидев, что механизм безопасного выезда сработал, они тоже хотят перебраться на подконтрольную Украине территорию.

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Как пояснил Лубинец, для организации нового выезда необходимо согласовать гуманитарные условия и вопросы безопасности. Как только механизм будет готов, люди получат всю необходимую информацию. В настоящее время офис собирает данные о каждом желающем: где он находится, каково состояние его здоровья, может ли он самостоятельно передвигаться, с кем живет, есть ли у него документы и нуждается ли он в специальном транспорте.

Особое внимание уделяется пожилым людям, маломобильным гражданам, людям с инвалидностью, тяжелобольным и семьям с детьми.

Омбудсмен подчеркнул, что следующая инициатива будет касаться только Олешек и близлежащих населенных пунктов. Заявки на выезд принимаются в WhatsApp, Viber и Telegram по номерам +38 067 717 51 70 и +38 073 719 81 34. Те, кто уже обращался, должны сообщить об изменении обстоятельств — состояния здоровья, места пребывания или контактных данных.

Гуманитарная операция в Олешках — что известно

Режим тишины в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области действовал с 27 октября по 1 ноября. За это время были разминированы дороги, доставлена помощь в город, где без еды и лекарств оставались около 1700 человек, а также проведена эвакуация — через российскую Анапу и Беларусь.

По данным Мелании Трамп, которую в Белом доме называют посредником в достижении договоренностей, из города вывезли почти 800 человек. Сколько из них направились в Украину, а сколько — в Россию, стороны по взаимной договоренности не разглашают. Россия, по данным AFP, отказалась продлить режим тишины, как предлагал Киев.