В Одесской области задержали командира, который вместо военной службы привлекал подчиненных к строительству собственного дома (Фото: Прокуратура Украины)

В Одесской области правоохранители разоблачили командира воинской части , который, по данным следствия, в течение нескольких месяцев привлекал подчиненных к строительству собственного частного дома.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в среду, 29 июля.

Во время обыска на объекте было обнаружено более 80 военнослужащих, выполнявших строительные работы.

Реклама

Фото: Прокуратура Украины

Фото: Прокуратура Украины

Фото: Прокуратура Украины

Фото: Прокуратура Украины

Следствие также зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов.

«Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения», — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Фигурант дела задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426−1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.