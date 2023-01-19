Против митрополита УПЦ МП Павла открыли уголовное дело — нардеп 19 января, 16:15 Павлу Лебедю может грозить до пяти лет лишения свободы (Фото:lavra.ua)

Офис генерального прокурора начал уголовное производство против скандального митрополита подконтрольного РПЦ московского патриархата Павла (Лебедь), больше известного в народе как «Паша Мерседес».

Об этом в четверг, 19 января, сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Юрчишин.

По его словам, поводом для расследования стало выступление Лебедя во время его Рождественской речи после того, как Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернулигосударству.

Видео дня

«Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник — это Филарет, самосвят — Епифаний. Мне говорят помянуть Епифания. Кого? Сущего беса? Раскольника? Вся „мерзость“ началась с Филарета. Сегодня „властные Ироды“ отвергают Христа, убивают не 14 тысяч младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали „гонения“ на церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группа безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против церкви. Главное для них — не война. Главное — уничтожить святую соборную и апостольскую церковь», — цитирует его Юрчишин.

Такие высказывания прокремлевского священника были квалифицированы по ч.2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

Инфографика: t.me/yar_yurchyshyn

Инфографика: t.me/yar_yurchyshyn

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.