Против митрополита УПЦ МП Павла открыли уголовное дело — нардеп

19 января, 16:15
Поделиться:
Павлу Лебедю может грозить до пяти лет лишения свободы (Фото:lavra.ua)

Павлу Лебедю может грозить до пяти лет лишения свободы (Фото:lavra.ua)

Офис генерального прокурора начал уголовное производство против скандального митрополита подконтрольного РПЦ московского патриархата Павла (Лебедь), больше известного в народе как «Паша Мерседес».

Читайте также:
Папа Киевский. Как кухарь Петр превратился во владыку Павла и создал в центре столицы государство в государстве и филиал «русского мира»

Об этом в четверг, 19 января, сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Юрчишин.

По его словам, поводом для расследования стало выступление Лебедя во время его Рождественской речи после того, как Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернулигосударству.

Видео дня

Читайте также:

Секретарь Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) Никита стал фигурантом скандала с несовершеннолетним (Фото:Левый берег) Фигурант секс-скандала. УПЦ (МП) посвятила в епископы священника, которого ранее застали вместе с раздетым несовершеннолетним парнем

«Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник — это Филарет, самосвят — Епифаний. Мне говорят помянуть Епифания. Кого? Сущего беса? Раскольника? Вся „мерзость“ началась с Филарета. Сегодня „властные Ироды“ отвергают Христа, убивают не 14 тысяч младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали „гонения“ на церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группа безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против церкви. Главное для них — не война. Главное — уничтожить святую соборную и апостольскую церковь», — цитирует его Юрчишин.

Такие высказывания прокремлевского священника были квалифицированы по ч.2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

Инфографика: t.me/yar_yurchyshyn
Инфографика: t.me/yar_yurchyshyn

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Уголовное дело УПЦ МП Митрополит Российская пропаганда Лебедь Московский патриархат

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X