Часы с бриллиантами и миллионы гривен. Офис генпрокурора открыл дело против «слуги народа» Аллахвердиевой — ЦПК 30 ноября, 13:36 Ирина Аллахвердиева (Фото:Ирина Аллахвердиева / Facebook)

Офис генерального прокурора открыл дело против народного депутата от Слуги народа Ирины Аллахвердиевой.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Дело против нардепа было открыто после того, как ЦПК сначала получил отказ об открытии дела, а затем все же через ВАКС обязал генпрокурора зарегистрировать производство, говорится в сообщении.

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По информации ЦПК, теперь дело будут расследовать НАБУ и САП.

«В октябре генпрокурор испугался открывать дело на нардепа, чем тупо наплевал на закон, обязывающий его зарегистрировать дело в течение 24 часов (см. ст. 214 УПК). Таково вот продолжение „лучших практик“ своей предшественницы. И еще одно подтверждение, что должны бороться за фактическую отмену депутатской неприкосновенности вместо той „иллюзии неприкосновенности“, которая есть сейчас», — прокомментировали решение в ЦПК.

В ноябре 2021 года Аллахвердиева внесла изменения в свою электронную декларацию. В частности, она указала, что получила денежный подарок на 14,4 миллиона гривен якобы от своего отца, а также швейцарские часы с бриллиантами за 310 тысяч гривен.